Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 5,50 puan ve yüzde 0,05 artarak 10.003,41 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem bankacılık hem de holding endeksi düşüş kaydetti. Sektör endekleri arasında en çok bilişim kazandırırken, menkul kıymetler yüzde 2,15 düşüş yaşadı.

Borsa istanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,39'luk kayıpla, 10 bin puanın hemen altında tamamladı. Böylece BIST endeks, marttan bu yana ilk kez üst üste beş işlem günü düşüş yaşadı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları öncesi analistler enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa kazançları üzerinden bir verginin söz konusu olmadığını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, işlemler üzerinden bir bedel alınacağını belirten Yılmaz bunun da çok cüzi bir miktar olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.