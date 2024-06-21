Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 14,43 puan ve yüzde 0,13 artarak 10.754,37 puandan cuma güne giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükseliş gösterdi. Turizm sektör endekslerinden en çok kazandıran olurken, iletişim ise en çok kaybettiren olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü 10.739,94 puandan tamamladı.

Chatham House tarafından organize edilen Londra Konferansı 2024'te konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasanın ekonomi programıyla enflasyonun düşürüleceğine ikna olmaya başladığını söyledi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam ettiğini belirten analistler piyasaların karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.