Borsa güne yükselişle başladı (3 Ekim 2025)

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kaybederek 11.082,63 puandan tamamlamıştı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,26 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.116,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 6,60 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün açıklanacak istihdam raporu verilerinin ertelenmesinin beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın ise direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistler 2025 sonunda ise enflasyonun yüzde 30,09 olmasını öngörüyor.

