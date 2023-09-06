Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 artışla 8.291,55 puanla rekor seviyeden başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,41 puan artışla ve yüzde 0,67 değer kazanarak 8.291,55 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile elektrik, tek kaybettiren ise yüzde 0,06 ile metal ana sanayi oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 değer kazancıyla 8.236,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde açıklanacak Orta Vadeli Plan'ın (OVP) yatırımcıların odağına olacağını söyledi.

Dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarıyla yükselişi ivme kazanan petrol fiyatlarının, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdiğini kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikaları üzerinde baskı kurabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı OVP'nin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de dış ticaret açığı, hizmet ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Fed'in Bej Kitabı'nın takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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