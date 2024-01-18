Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi, dünü kapanışa göre 79,67 puan artışla 8.104,04 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi bugün yüzde 2,13'lük artış gördü. Holding endeksi de yüzde 0,79 artış kaydetti. Bankacılık endeksi en çok kazandıran sektör oldu. Menkul kıymet yatırım ortalığı ise günün kaybettireni olarak kayıtlara geçti. Borsa istanbul BIST 100 endeksi, dünü yüzde 0,10'luk değer kaybıyla 8.024 puandan tamamlamıştı.

Küresel pay piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıfladığı öngörüsünde bulunan analistlerin odağında bugün yoğun veri gündemi var. Analistlerin bir başka öngörüsü ise ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu destekler nitelikte olması sebebiyle Fed'in faiz indirimde aceleci olmayacağı yönünde.

Bu arada uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirmesi dikkat çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Analistler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve yoğun veri gündemini takip edecekler. BIST 100 endeksinde 8.150 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.