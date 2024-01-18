Metal işçileri 114 gün direnip yüzde 140 zam aldılar. İmzalar atıldı işçiler memnun kaldı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Metal işçileri 114 gün direnip yüzde 140 zam aldılar. İmzalar atıldı işçiler memnun kaldı
Metal Sanayicileri Sendikası 3 sendika ile anlaşarak metal çalışanları bir yıllık dönem için %140 zam aldı.

ParaMedya’da yer alan bilgilere göre, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) maaş konusunda sendikalarla anlaşmaya gitti.

MESS, muhatabı olduğu 3 sendika ile anlaştı. Çalışanın refahı ele alınarak zam konusunda ortak bir karara imza atıldı.

Metal Sanayicileri Sendikası ilk kez, 3 işçi sendikasıyla anlaştı.

Varılan anlaşma sonucunda metal çalışanları, sosyal yardımlara, %59 enflasyona denk gelen bir yıllık dönem için %140 zam aldı.

Öte yandan karar 114 gündür grev yapan 150 bin metal işçisi ilgilendiriyor.

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Ayrıca, bayram çalışmalarında %125 zamlı ücret, ana sınıfı yardımı 2.000 TL, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü İzni gibi ilaveler de yapıldı.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol “Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Grup Toplu İş Sözleşmesi’ni büyük bir hassasiyet içinde yürüttük. Bu sene, geçtiğimiz dönemlere göre çok daha yoğun ve meşakkatli bir süreç geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Devamında ise “Sonuç olarak, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu dönem de toplu iş sözleşmesini muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamayı başardık. Böylece, Ocak 2022’de imzaladığımız sözleşmeden sonra MESS tarihinde ikinci kez üçlü mutabakatla eş zamanlı anlaşma sağladık.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası arasında Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ortak varıya ulaşılamadığı için sendika grev kararı almıştı.

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