Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 40,85 puan ve yüzde 0,48 değer kazandı. Yeni güne 8.512,55 puandan giriş yaptı.

Borsada hem bankacılık hem de holding endeksi değer kazandı. Metal ana sanayi sektör endeksi en çok kazandıranlar arasında ilk sırayı aldı. En çok kaybettiren sektör ise spor oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,50 değer kazancıyla 8.471,70 puandan tamamlamıştı.

New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endeksleri Fed'in yarınki para politikası kararları öncesi rekor kırıyor. Analistlere göre, Asya'da gayrimenkul sektörüne ilişkin artan endişelerin satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

Bu arada TCMB bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yeni bir KKM kararına daha imza attı. Karara göre zorunlu karşılık oranları 6 aya kadar vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e çekildi. TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.