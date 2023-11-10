Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybederek 7.771,34 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 70,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 1,00 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,82 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olmasıyla dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığının sorgulanmaya devam edildiğini belirten analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığın güçlü kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Fed Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamada, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, bütçe dengesi, konut satışları, konut fiyat endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de, Avro Bölgesinde, İngiltere'de, enflasyon, Avro Bölgesi'nde ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 puanın destek, 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 529 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 43,4 ile 49,4 milyar dolar arasında yer aldı.

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