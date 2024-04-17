Borsa günü düşüşle tamamladı

Endeks, 17,62 puanlık bir düşüş yaşadı ve toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 artarken, holding endeksi yüzde 0,15 düştü. Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,32 ile iletişim oldu, en çok kaybeden ise yüzde 3,15 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu açıklamalarının ardından, bankanın yakın zamanda faiz indirimlerine başlamayacağı yönündeki endişelerin arttığını ve bu durumun küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlemesine neden olduğunu belirtti.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari denge, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puan seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirttiler.