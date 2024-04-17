Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.530,47 puandan tamamladı.

Endeks, 17,62 puanlık bir düşüş yaşadı ve toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 artarken, holding endeksi yüzde 0,15 düştü. Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,32 ile iletişim oldu, en çok kaybeden ise yüzde 3,15 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu açıklamalarının ardından, bankanın yakın zamanda faiz indirimlerine başlamayacağı yönündeki endişelerin arttığını ve bu durumun küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlemesine neden olduğunu belirtti.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari denge, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puan seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirttiler.

Son Haberler
AKP MKYK sonrası flaş kabine açıklaması. Seçimin faturası kime kesilecek Gündem
AKP MKYK sonrası flaş kabine açıklaması. Seçimin faturası kime kesilecek
'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada Gündem
Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada
İpsala'da kooperatif başkanı silahlı saldırı sonucu öldürüldü Yerel Haberler
İpsala'da kooperatif başkanı silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Pasifik'te gerginlik. Çin jetleri, ABD uçağının peşine düştü Gündem
Pasifik'te gerginlik. Çin jetleri, ABD uçağının peşine düştü
Kız isteme töreninde tuzlu kahve damadın arkadaşına gitti Video
Kız isteme töreninde tuzlu kahve damadın arkadaşına gitti