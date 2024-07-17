Borsa günü düşüşle tamamladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybederek 11.134,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 5,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,45 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisine karşın, ABD’de gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda yön arayışının öne çıktığını söyledi. Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, İngiltere’de işsizlik oranının takip edileceğini söyleyen analistler, bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözle bakıldığını aktardı.

2023/06/12/borsaasak55666.jpg

Ayrıca, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalardan alınacak ipuçlarının da yakından takip edileceğine dikkat çeken analistler, Avro Bölgesi’nde ekonomik aktivitenin öngörülenden daha fazla yavaşladığına işaret eden makroekonomik verilerden kaynaklanan endişelerin varlığını koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydettiler.

İlgili Haberler
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
New York borsasında kapanış verileri belli oldu
New York borsasında kapanış verileri belli oldu
Borsa günü rekorlarla kapattı
Son Haberler
Merkez Bankası'ndan yeni KKM ve TL mevduatı hamlesi. 22 Temmuz'da başlıyor Ekonomi
Merkez Bankası'ndan yeni KKM ve TL mevduatı hamlesi. 22 Temmuz'da başlıyor
Cenk Tosun veda etti Spor
Cenk Tosun veda etti
Parasını faize yatıranlar dikkat. 1 milyon lira bir ayda ne kadar eridi Ekonomi
Parasını faize yatıranlar dikkat. 1 milyon lira bir ayda ne kadar eridi
Real Madrid'den Luka Modric kararı Spor
Real Madrid'den Luka Modric kararı
Düştüğü uçurumdan telefonu sayesinde kurtarıldı Gündem
Düştüğü uçurumdan telefonu sayesinde kurtarıldı
Saint Maximin Fenerbahçe formasıyla dans etti Spor
Saint Maximin Fenerbahçe formasıyla dans etti