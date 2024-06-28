Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,01 puan düşerken, toplam işlem hacmi 121,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 3,03 ile gıda içecek sektörü elde ederken, en çok kaybı ise bankacılık sektörü yaşadı. Ayrıca Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan karışık veriler nedeniyle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ettiler. Ülkede kişisel gelirler mayıs ayında yüzde 0,5 artışla beklentileri aştı, ancak kişisel tüketim harcamaları %0,2 ile beklentilerin altında bir yükseliş gösterdi. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji haricindeki çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayıs ayında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 arttı ve bu artış, Mart 2021'den bu yana yıllık bazda en düşük seviyede gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrasında, Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 68, kasım ayında ise yüzde 79 olarak fiyatlandı.

Gelecek hafta yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), hazine nakit dengesi gibi verilerin; yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon verileri gibi yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanların direnç, 10.600 ve 10.500 puanların ise destek konumunda olduğunu kaydettiler.