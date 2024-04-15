Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günü yüzde 1,37 değer kaybıyla 9.679,80 puanla kapattı.

Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 134,39 puan düşerken, toplam işlem hacmi 111 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan %2,41 ile spor oldu, en çok kaybeden ise yüzde 3,01 ile ulaştırma oldu.

Analistler, İran’ın hafta sonu İsrail’e düzenlediği saldırıların küresel piyasalar üzerindeki etkilerinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, ABD’de perakende satışlar mart ayında yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerini aştı. Bu durum, ülkedeki ekonomik canlılığın devam ettiğini gösteriyor.

Güçlü veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek yok” görüşünü destekliyor. Analistler, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed’in faiz indirimlerine başlama olasılığının haziran için yüzde 20’nin, temmuz için ise yüzde 40’ın altına düştüğünü belirtti.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin’deki büyüme, Almanya’daki ZEW endeksleri, İngiltere’deki işsizlik oranı, ABD’deki sanayi üretimi, inşaat izinleri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puan seviyelerinin direnç, 9.600 puanın ise destek konumunda olduğunu belirttiler.

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