Borsa günü düşüşle tamamladı! En çok hangi hisseler düştü

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 19,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,55 oranında değer kaybetti.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 2,62 ile finansal kiralama faktoring sektörü elde ederken, en fazla kaybı ise yüzde 3,21 ile bilişim sektörü yaşadı.

Analistler, küresel piyasaların, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi'nin ölçümlediği enflasyon beklentilerindeki düşüşün etkisiyle yeni haftaya olumlu bir başlangıç yaptığını belirtti.

Analistler, yarın Türkiye'de ekonomik veri gündeminin sakin olacağını, fakat yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi gibi verilerin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.600 ve 10.500 puanların destek, 10.800 ve 11.000 puanların ise direnç seviyeleri olarak öngörüldüğünü kaydetti.