Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü

Endeks, önceki kapanışa kıyasla 158,80 puan düşerken, toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,90 ve holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 0,99 ile spor oldu, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD’deki enflasyonun beklentileri aşmasına rağmen, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Haziran ayında faiz indirimlerine başlayabileceği beklentilerinin değişmediğini ve bu durumun risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, konut satışları, yurt dışında ise ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 puanın destek, 9.100 ve 9.200 puanın ise direnç seviyesi olduğunu ifade ettiler.