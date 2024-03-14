Rogoff: Biden ve Trump’la ultra düşük faiz dönemi kapanır

Kaynak: Bloomberght
Rogoff: Biden ve Trump’la ultra düşük faiz dönemi kapanır
Harvard Profesörü Kenneth Rogoff’a göre hem Joe Biden hem de Donald Trump yönetimi altında ABD borç seviyesi tehlikeli seviyelere yükselme riskiyle karşı karşıya.

Piyasa faizlerinin çok düşük seviyelere dönmeyeceğine ilişkin bir başka öngörü Harvard Ekonomi Profesörü Kenneth Rogoff’tan geldi.
Rogoff’a göre hem Joe Biden hem de Donald Trump yönetimi altında ABD borç seviyesi tehlikeli seviyelere yükselme riskiyle karşı karşıya kaldı.
Bloomberg TV’ye “Washington’da borç seviyesine karşı genel olarak çok rahat bir yaklaşım var” ifadelerini kullanan Rogoff’a göre ultra düşük faiz seviyelerinin yarattığı “bedava yemek” dönemi bitti.
Geçmişte IMF başekonomistliği de üstlenen Rogoff giderek artan borçlanma seviyelerinin enflasyon ve faiz oranlarında dalgalanmalar meydana getireceğini, Fed’in üzerindeki siyasi baskının da artacağını tahmin etti. Diğer yandan başkanlık yarışındaki Trump kabinesini şekillendirmek için harekete geçti.

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