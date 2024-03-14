JPMorgan'dan altın tahmini

Altın, JPMorgan Chase & Co. Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya ons altının 2.500 dolara ulaşmasını bekliyor.

Natasha Kaneva, ons altın9ın geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons altının 2.195,15 dolara ulaşması sonrasında, "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” ifadelerini kullandı.

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in uzun süredir beklenen daha gevşek para politikasına yönelmesinin, tahvil gibi getiri sağlayan varlıklarla karşılaştırıldığında altında yükselişin meydana gelebileceği bekleniyor.