JPMorgan'dan altın tahmini

Kaynak: Bloomberght
JPMorgan'dan altın tahmini
JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını öngörüyor.

Altın, JPMorgan Chase & Co. Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya ons altının 2.500 dolara ulaşmasını bekliyor.
Natasha Kaneva, ons altın9ın geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons altının 2.195,15 dolara ulaşması sonrasında, "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” ifadelerini kullandı.
Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.
Fed'in uzun süredir beklenen daha gevşek para politikasına yönelmesinin, tahvil gibi getiri sağlayan varlıklarla karşılaştırıldığında altında yükselişin meydana gelebileceği bekleniyor.

İlgili Haberler
Asya borsalarında karışık seyir
Asya borsalarında karışık seyir
Rogoff: Biden ve Trump’la ultra düşük faiz dönemi kapanır
Rogoff: Biden ve Trump’la ultra düşük faiz dönemi kapanır
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 finans kuruluşuna yetki
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 finans kuruluşuna yetki
Son Haberler
Faydaları saymakla bitmeyen şifa saçan ot ortaya çıktı. Neredeyse tüm hastalıklara meydan okuyor Şifalı Bitkiler
Faydaları saymakla bitmeyen şifa saçan ot ortaya çıktı. Neredeyse tüm hastalıklara meydan okuyor
İmamoğlu: Dünya Bankası'ndan gelen fonu bile vermediler. İller bankası bize sıfır lira verdi Gündem
İmamoğlu: Dünya Bankası'ndan gelen fonu bile vermediler. İller bankası bize sıfır lira verdi
Fatih Altaylı Eylem Tok'un zenginlik sırrını açıkladı. Dilan Polat detayını ilk kez duyurdu Gündem
Fatih Altaylı Eylem Tok'un zenginlik sırrını açıkladı. Dilan Polat detayını ilk kez duyurdu
Asya borsalarında karışık seyir Ekonomi
Asya borsalarında karışık seyir
Brent petrolün varil fiyatı 84,11 dolara çıktı Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 84,11 dolara çıktı
Yaylım ateşine tutulan araçtan sağ çıktılar. Pompalı tüfek ve tabancayla taradılar Gündem
Yaylım ateşine tutulan araçtan sağ çıktılar. Pompalı tüfek ve tabancayla taradılar
Erol Mütercimler’in 31 Mart kehaneti: İki parti çok ciddi bir sürpriz yapacak Siyaset
Erol Mütercimler’in 31 Mart kehaneti: İki parti çok ciddi bir sürpriz yapacak