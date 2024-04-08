Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Endeks, bir önceki kapanışa göre 137,87 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 103,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazanmıştır. Tüm sektör endeksleri artış gösterirken, yüzde 6,01 ile en fazla kazancı bilişim sektörü elde etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri konusundaki belirsizliklerin sürmesiyle küresel piyasaların haftaya karışık bir başlangıç yaptığını belirttiler. Ayrıca, bu hafta ABD’deki enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı gibi önemli gelişmelerin yatırımcıların dikkatini çekeceğini ifade ettiler.

Analistler, yarın Arife günü olması sebebiyle borsada işlemlerin 12.40’a kadar yapılabileceğini ve teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanların ise destek olarak görüldüğünü eklediler.