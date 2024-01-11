Borsa günü yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre güne 31,19 değer kazanarak, 7.905,35 puanla başladıçıktı.

Hem Bankacılık endeksi ve hem holdingi endeks değer kazandı. Endeksler arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile ticaret, en çok düşen ise orman, kağıt, basım oldu.

Borsa İstanbul BISt endeksi dün yüzde 1,78 değer kazanmış, 7.874 puandan günü kapamıştı.

Analistlerin gözü kulağı bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD enflasyon verilerinde olacak. TCMB'nin New York'ta başlayacak "Yatırımcılar Günleri" analistlerin bir başka gündemi olacak.

ABD'de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendireceği belirtiliyor. Analistlere göre ABD'nin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3,2 olacak.

Analistlere göre BIST Endeksi teknik açıdan 7.910 ve 8.060 seviyelerinin direnç, 7.820 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.