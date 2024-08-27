Borsa günü yükselişle kapattı

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 oranında değer kazanarak 9.748,75 puanla kapattı. Endeks, bir önceki kapanışa göre 182,99 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi ise yüzde 1,13 oranında değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 5,27 ile iletişim sektörü olurken, madencilik sektörü ise yüzde 1,77 kayıpla en çok düşen sektör olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçtiğimiz hafta faiz indirimlerine kapı aralamasına rağmen, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlikler piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının izleneceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puan seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydettiler.

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