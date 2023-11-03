Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak günü 7.705,99 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 88,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam, ekimde 150 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükselirken 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 34 dolara yükseldi. Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde eylül ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimaller oldukça gerilerken Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini görürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, haftalık işsizlik başvuruları, toptan stoklar, dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perakende satışlar, Çin'de enflasyon, İngiltere'de büyümenin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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