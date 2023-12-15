Borsa günü yükselişle tamamladı

Endeks, bir önceki kapanışa göre 180,46 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 1,40 ve yüzde 2,39 oranında değer kazandı.

Sektör endeksleri içinde en fazla yükseliş yüzde 4,87 ile metal ana sanayi endeksinde görülürken, tek düşüş yüzde 0,37 ile turizm endeksinde yaşandı.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarının önemli merkez bankalarının aldığı para politikası kararlarından etkilendiğini ifade ederek, yurt içinde ise Moody’s’in Türkiye’ye ilişkin değerlendirme raporunun bu akşam piyasalar kapanırken açıklanacağını ve yatırımcıların bu rapora odaklandığını belirtti.

Önümüzdeki hafta yurt içinde TCMB’nin PPK toplantısı ve faiz kararı, yurt dışında ise BoJ’un faiz kararı, ABD’de büyüme, kişisel gelir ve harcama, konut başlangıcı, inşaat izni, Avro Bölgesi’nde enflasyon, İngiltere’de büyüme ve enflasyon, Japonya’da enflasyon, Almanya’da ÜFE verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 8.000 puan seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puan seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini vurguladı.

AA Finans’ın PPK toplantısı anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50’ye yükselteceğini öngörüyor.