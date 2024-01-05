Borsa günü yükselişle tamamladı

Endeks, önceki kapanışa kıyasla 80,89 puanlık bir artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi ise yüzde 1,14 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükseliş gösterirken, en çok kazanç sağlayan sektör yüzde 5,58 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlama zamanı konusundaki belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif bir ayrışma gösterdi. ABD’de tarım dışı istihdam, geçen yılın Aralık ayında 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve işsizlik oranı yüzde 3,7 olarak sabit kaldı.

ABD’deki veriler, iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterdi ve bu durum, Fed’in Mart toplantısında faiz indirimlerine başlama olasılığının, hafta başına kıyasla 27 baz puan azalarak yüzde 58’e düştüğünü gördük. Analistler, gelecek hafta yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, işsizlik oranı, hazine nakit dengesi ve Moody’s’in Türkiye değerlendirmesinin izleneceğini belirtti.

Yurt dışında ise, ABD’de enflasyon, toptan stoklar, dış ticaret dengesi, hazine bütçe dengesi, Almanya’da sanayi üretimi, fabrika siparişleri, İngiltere’de sanayi üretimi, Japonya’da dış ticaret dengesi ve cari denge ile Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı piyasaların odak noktasında olacak. Teknik açıdan, analistler BIST 100 endeksinde 7.700 puanın direnç, 7.400 ve 7.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım ayında 1 milyar 369 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2023 sonunda cari işlemler hesabının 45 milyar 329 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyorlar.