Borsa günü yükselişle tamamladı

Banka ve holding hisseleri de değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 1,40 yükseldi.

Ticaret sektörü yüzde 2,26 ile en fazla artan sektör olurken, iletişim sektörü yüzde 1,34 ile en fazla düşen sektör oldu.



ABD’de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, piyasa beklentilerini aştı. Aralık ayında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,4 oranında artan TÜFE, enflasyon baskısını gösterdi.



ABD’de işsizlik maaşı alanların sayısı ise son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. 6 Ocak haftasında 202 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı.