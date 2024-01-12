Borsa'da yılın ilk haftasında yabancılar TL sattı yerliler Dolar aldı

Merkez Bankası yeni yılın ilk verilerini açıkladı. Yayınlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 300 milyon dolarlık hisse senedi ve 45.9 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi satışı gerçekleştirdi.

Merkez Bankası’nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, geçtiğimiz haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 723 milyon dolar arttı. Bununla beraber dolar cinsi döviz mevduatı 256 milyon dolar artış göstermiş oldu.

2023 senesini yabancı yatırımcılar hisse senedi ve DİBS’te net alıcı pozisyonuyla bitirdi.

Gerçek kişilerin Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 96 milyon dolar arttı.

MERKEZ BANKASI’NIN DÖVİZ REZERVLERİNDE GERİLEME

Açıklanan haftalık verilere göre, hem net uluslararası rezervler hem de toplam rezervlerde kayıplar görüldü.

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 2 milyar 689 milyon dolar azalma gösterdi. Brüt döviz rezervleri ise 91 milyar 973 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 47 milyar 638 milyon dolara düştü.