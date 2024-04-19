Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 5,08, holding endeksi ise yüzde 1,45 değer kazanımı yaşadı.

Sektör endekslerine bakıldığında, en çok kazananın bankacılık olduğu görülürken, tek kaybeden %0,46 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, İsrail ile İran arasındaki gerginliğin artabileceği endişesi ve Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek politikalarına dair belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede önemli bir yol kat edilmesi gerektiği bir dönemde, Orta Doğu'daki gerginliğin emtia fiyatlarındaki dalgalanmayı artırarak enflasyonist baskıyı destekleyeceği endişesi var.

İsrail ile İran arasındaki gerginliğin daha da artmasının, merkez bankalarının atacağı adımları etkileyebileceği endişesi, fiyatlamaları zorlaştıran başka bir faktör olarak görülüyor.

Analizlere göre, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt dışında ise, ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri izlenecek.

Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyeleri direnç noktası, 9.400 ve 9.300 puanlar ise destek noktası olarak belirlendi.