Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 2,14 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 86,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 5,39 ile spor sektörü elde ederken, en fazla kaybı ise yüzde 5,55 ile finansal kiralama faktoring sektörü yaşadı.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi konusundaki belirsizliklerin devam etmesi ve ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında bir büyüme göstermesinin ardından negatif bir eğilim olduğunu ifade ettiler.

Ayrıca, yarın açıklanacak olan ve Fed tarafından enflasyon göstergesi olarak kabul edilen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yatırımcılar için önemli olduğunu belirttiler.

Analistler, yarın ABD'de kişisel tüketim harcamaları da dahil olmak üzere yoğun bir veri gündeminin izleneceğini, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanların ise destek olarak görüldüğünü dile getirdiler.