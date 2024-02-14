Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Endeks, bir önceki kapanışa göre 78,07 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 132,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 1,35 ve yüzde 1,78 oranında değer kazandı.

Sektör endeksleri içinde en fazla yükseliş yüzde 5,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 1,34 ile iletişim endeksinde yaşandı. Analistlere göre, küresel piyasalarda ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentisini artırdı ve dalgalanmaya neden oldu.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka verileri, yurt dışında ise İngiltere ve Japonya’da büyüme ve sanayi üretimi verileri, ABD’de ise sanayi üretimi, perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi verilerinin izleneceğini belirtti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.