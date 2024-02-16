Borsa İstanbul rekor kırdı. En çok hangi hisseler yükseldi

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa oranla 34,51 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 9.276,66 oldu. Toplam işlem hacmi 67,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,1 değerlenirken, holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile metal ana sanayi olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını söyledi. bugün gözlerin ABD'nin üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.