Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Bankacılık endeksi yüzde 3,05, holding endeksi ise yüzde 0,11 oranında değer kazandı. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 3,38 ile sigorta sektörü elde ederken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları yüzde 1,77 ile en çok değer kaybeden oldu.

ABD’de ise tarım dışı istihdam Şubat ayında 275 bin kişi artış gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 3,7’den yüzde 3,9’a yükselerek iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fed’in yakından takip ettiği ortalama saatlik kazançlar, yüzde 0,1 ile Şubat 2022’den bu yana en düşük artışını kaydetti. Analistler, istihdamdaki artışa karşın işsizlik oranındaki yükseliş ve ücret artışlarındaki yavaşlamanın, Fed’in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine gitme olasılığını güçlendirdiğini ifade etti.

Fitch Ratings tarafından bu akşam yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirme raporu, analistler tarafından yakından izlenecek. Gelecek hafta, yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri ve TCMB piyasa katılımcıları anketi; yurt dışında ise ABD’de enflasyon, ÜFE, sanayi üretimi, perakende satışlar, Japonya’da büyüme, Almanya’da enflasyon ve İngiltere’de sanayi üretimi gibi yoğun bir veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puan seviyeleri destek olarak, 9.200 ve 9.300 puan seviyeleri ise direnç olarak değerlendiriliyor.