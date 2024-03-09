Borsada dikkat çeken olay. Haftalardır devam ediyor

Kaynak: Mynet
Borsada dikkat çeken olay. Haftalardır devam ediyor
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükselişine devam ederken Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun açıkladığı verilere göre, pay senedi yatırımcı sayısında artış üst üste dördüncü haftada da devam etti. Böylece son 4 haftada yatırımcı sayısı 1 milyondan fazla artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puan üzerinden kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.736,45, en yüksek 9.174,19 puana kadar çıktı. Ayrıca Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,37 kazançla 8.552,53 puan seviyesine, Teknoloji Endeksi yüzde 3,75 azalışla 15.438,34 puan, Mali Endeksi yüzde 0,85 artışla 9.734,15 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 yükselişle 14.468,29 puana kadar çıktı.

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KOZA ALTIN İŞLETMELERİ EN ÇOK YÜKSELEN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri içinde bu hafta en çok yükselen yüzde 10,62 oranla Koza Altın İşletmeleri oldu. Hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse senetleri, yüzde 12,33 oranla Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 12,29 ile Ege Endüstri ve 11,33 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

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PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI ARTIYOR

Merkezi Kayıt Kuruluşu, (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı üst üste dördüncü haftada da artış gösterdi, fakat artış hızı önceki haftalara göre daha düşük kaldı.

MKK'nın duyurduğu yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 8 Mart tarihi ile bir önceki haftaya göre 120 bin 69 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 226 bin 431’dan 8 milyon 346 bin 500 seviyesine çıktı. Yani son dört haftada artış 1 milyon 146 bin 64'e ulaştı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,58 trilyon TL'den 12,61 trilyon TL seviyesine yükseldi.

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