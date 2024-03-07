Avrupa borsaları yükselişle kapanış yaptı

Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle kapanış yaptı
Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,99 artarak 503,16 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.692,46, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 17.842,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 yükselerek 8.016,22 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 artarak 33.418,68 puanı gördü.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,37 değer kazanarak 1,094 seviyesinden işlem gördü. Böylece, Stoxx Europe 600 endeksi ilk defa 500 puanın üzerine çıkmış oldu.

Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı konuşmaya odaklandı. ECB, yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Lagarde, ECB'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme konusunda kaydettiği ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik duraklama nedeniyle Almanya bankacılık sektörünün görünümünü durağandan negatife çevirdi.

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