Borsa günü yükselişle tamamladı. İşte en çok yükselen hisseler

Bankacılık endeksi yüzde 4,61 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanç sağlayan yüzde 5,70 ile finansal kiralama faktoring oldu, tek düşüş gösteren ise yüzde 1,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistlere göre, ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceği senaryosunun güç kazanmasıyla küresel piyasalarda başlayan olumlu seyir, yurt içi piyasalara da yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, ekonomide güven ve istikrar iklimini bozacak dedikodulara karşı durduklarını belirtti.

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklanacak faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD’deki büyüme verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

ECB’nin yarınki toplantısında faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Analistler, yatırımcıların ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarından bankanın gelecek politikalarına dair ipuçları arayacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyeleri direnç, 8.020 ve 8.000 puanlar ise destek konumunda. TCMB PPK toplantısı hakkında AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak %45’e çıkarılacağını tahmin ediyorlar.