Borsa günü yükselişle tamamladı. İşte en çok yükselen hisseler

Endeks, bir önceki günkü kapanışına göre 78,99 puanlık bir yükseliş yaşadı ve toplam 87,3 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştı.

Bankacılık sektörü yüzde 0,40 gerilerken, holding sektörü yüzde 1,10 değerlendi.

Sektörler arasında en fazla kazancı yüzde 3,22 ile madencilik sektörü elde ederken, en fazla kaybı yüzde 0,72 ile sigorta sektörü yaşadı.

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yani politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çıkardı.

Analistlere göre, faiz artırım süreci sona ermiş olabilir ancak TCMB, enflasyonda önemli bir düşüş görülene kadar mevcut sıkı para politikasını devam ettirebilir.

ABD ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde tahminlerin üzerinde bir büyüme performansı sergiledi. Ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2023 yılının ekim-aralık döneminde yıllık bazda yüzde 3,3 oranında arttı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk toplantısında piyasanın beklentilerine uygun olarak 3 ana politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin "faiz indirimi için henüz erken" olduğu konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

ABD'de, beklentileri aşan GSYH'nin ekonomide "yumuşak iniş" olasılığını artırdığına dikkat çeken analistler, ABD ekonomisinin resesyon endişelerini bertaraf ettiğini ve seçim yılında olumlu bir görünüm sunduğunu belirtti.

Analistler, ECB'nin faizleri yaz aylarında indirmeye yönelebileceğini ancak nisan ayının da ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde önemli bir veri akışı olmayacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini söyledi. Ayrıca, BIST 100 endeksinde teknik olarak 8.200 ve 8.300 puan seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.060 puan seviyelerinin destek olarak izleneceğini kaydetti.