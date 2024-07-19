Borsa günün ilk yarısında düştü

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında düştü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 11.117,63 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,06 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,43 ile gıda içecek oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

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Ayrıca, Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike’tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi de küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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