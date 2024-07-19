Borsadan günlük ve haftalık kapanış rekoru

Önceki kapanışa göre 16,74 puan artan endeks, toplam işlem hacmi 113,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,19 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtiyor. Ayrıca, Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike’tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu da küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, piyasa katılımcıları anketi ile yurt dışında ABD’de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, ABD ve Avrupa’da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puan direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplanıyor.