Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 değer kaybederek 6.555,26 puana geriledi.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,20 puan azalarak 6.555,26'ya indi. Toplam işlem hacmi 63,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Günün ilk yarısında 6.662,17 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.550 puan üzerinde dengelendi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,60 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,73 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişelerle karışık bir seyir izlerken, ABD'deki bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün, ABD'nin büyük bankalarından olan Morgan Stanley ve Bank of America'nın açıklanacak ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Bugün ayrıca, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.600 seviyesinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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