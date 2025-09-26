Borsa günün ilk yarısında geriledi (26 Eylül 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 118,27 puan ve yüzde 1,04 azalışla 11.259,28 puana indi.

Toplam işlem hacmi 55,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 1 ile sigorta, en çok düşen yüzde 2,74 ile metal ana sanayisi olarak öne çıktı. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle kapattı.

Analistler, günün kalanında ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.050 puanın destek, 11.350 ve 11.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

