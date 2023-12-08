Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyerek, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 30,58 puan altında 7.948,24 puana indi. Toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 0,26 değer yitirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile gıda içecek, en çok düşen ise yüzde 1,24 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, bugün ABD’de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasaların oynaklığını artıracağını belirtirken, dün açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında 3 milyar 656 milyon dolar artarak 140 milyar 149 milyon dolara ulaştığını ve yabancıların son 5 haftada 803,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptığını kaydetti.