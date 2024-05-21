Kurtulmuş'tan İran Meclis Başkanı Kalibaf'a taziye telefonu

Kaynak: AA
Kurtulmuş'tan İran Meclis Başkanı Kalibaf'a taziye telefonu
TBMM Başkan Kurtulmuş, telefonda görüştüğü İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk milleti adına taziye dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu Kazakistan'ın Türkistan şehrinde İran Meclis Başkanı Kalibaf'ı telefonla aradı. Kurtulmuş, önceki gün yaşanan helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer devlet adamları için taziyelerini iletti.

Kazakistan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği sırada vefat haberlerini büyük teessürle öğrendiğini ifade eden Kurtulmuş, "TBMM adına, milletimiz adına dost ve kardeş İran halkına içten taziyelerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Vefat edenlerin aile efradına da başsağlığı diliyorum." dedi.

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