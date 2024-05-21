Çetin Doğan’dan Bahçeli’yi 1 hafta uyutmayacak cevap

28 Şubat davası nedeniyle cezaevinde bulunan emekli komutanlar ‘Sürekli hastalık ve kocama hali’ gerekçesiyle tahliye edildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi 16 Mayıs tarihinde Gazete’de yayımlandı.

28 Şubat davasından cezaevinde bulunan eski 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan tahliye olmuştu.

“AF SÖZ KONUSU DEĞİL”

‘Adaletin bu olmadığını’ söyleyen Doğan “Televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal görevin cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir” ifadelerini kullanmıştı.

Emekli Orgeneral Doğan’ın bu sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Kızılcahamam'daki kampından yanıt vermişti.

Bahçeli “Mesela cezaevinden çıkan, zannediyorum bir komutan, Çetin Doğan’ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Yani o aklım, melekem yerindedir vesairedir; çıkmasına, affa uğramasına sanki yadırgar bir üslup içerisinde. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım, aftan yararlananların listesine bakar, ‘Çetin Doğan sen orada yoksun’ der, geri içeri alırdım” ifadelerini kullanmıştı.

Cezaevinden çıkan Çetin Doğan Gazeteci Aytunç Erkin’e konuştu. Doğan’ın Bahçeli’ye yanıtı şöyle oldu:

BAHÇELİ’YE ‘PES DEDİM’

“Ya enteresan. Cezaevi sınırları dışına çıkmışım, enteresan. Pes dedim. Bir düşmanlık yaratma, kamplaşma bazılarının isteği. Cumhurbaşkanının etrafında da sanıyorum ki yetkin hukukçular yok. Kendisine bu konu iyi anlatılmadı. Özgür Özel’in konuştuğunu biliyorum basından takip ettim. Biz bu konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. Af söz konusu değil doğrudan doğruya Anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir. ‘Af Anayasa’nın 87. Maddesinde doğrudan doğruya özel ve genel af Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir’ yazmaktadır.

“AFFEDİLSEM EMEKLİ ORGENERAL OLURUM BEN ERİM”

Anayasa’nın 6. Maddesi 3’üncü fıkrasında da ‘hiçbir şahıs ve kurum kaynağını Anayasa’dan almayan devlet yetkisini kullanamaz’ diyor. Anayasa’nın 104’üncü maddesinde Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri yazılmıştır. Bu görevlerden bir tanesi de Adli Tıp tarafından verilmiş rapora göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocamışlık halinde olanlar bırakılır. Kaldı ki emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Niçin bizim bir yıl daha uzun süre sonra kalmamızın sebebi bir türlü anlaşılamadı. Avukatım gerekli girişimlerde bulundu. Ben affedilmedim ki; affedilsem emekli orgeneral olurum. Ben emekli erim. Durum vaziyet bu. Benim hiçbir hakkım yok. Korumam yok, sade vatandaşım ve bundan da çok memnunum.”