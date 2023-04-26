Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,50 değer kaybederek 4.817,60 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,41 puan değer kaybederek 4.817,60'a indi. Toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken holding endeksi yüzde 1,71 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,37 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 4.700 seviyelerinin destek, 4.980 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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