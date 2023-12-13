Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, saat 13.00’te önceki kapanışın 127,57 puan altında 7.621,28 puana geriledi. İlk yarıda işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybederken, tüm sektör endeksleri de geriledi.

En çok düşüş gösteren sektör endeksi yüzde 4,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Analistler, küresel piyasalarda ABD’de enflasyonun düşmeye devam etmesiyle olumlu bir havanın hakim olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün son faiz kararını açıklayacağını ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşacağını hatırlattı. Analistler, Fed’in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasının beklenirken, Powell’ın gelecek dönem para politikasına dair ipuçları vereceğini söyledi.

Analistler, ABD’de Fed kararı ve Powell konuşmasının yanında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin de izleneceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.590 ve 7.400 puanın destek, 7.760 ve 7.860 puanın direnç olduğunu ifade etti.