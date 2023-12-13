Borsa günün ilk yarısında geriledi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa ilk yarıda düştü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,65 düşüşle 7.621,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00’te önceki kapanışın 127,57 puan altında 7.621,28 puana geriledi. İlk yarıda işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybederken, tüm sektör endeksleri de geriledi.

En çok düşüş gösteren sektör endeksi yüzde 4,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Analistler, küresel piyasalarda ABD’de enflasyonun düşmeye devam etmesiyle olumlu bir havanın hakim olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün son faiz kararını açıklayacağını ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşacağını hatırlattı. Analistler, Fed’in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasının beklenirken, Powell’ın gelecek dönem para politikasına dair ipuçları vereceğini söyledi.

Analistler, ABD’de Fed kararı ve Powell konuşmasının yanında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin de izleneceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.590 ve 7.400 puanın destek, 7.760 ve 7.860 puanın direnç olduğunu ifade etti.

Son Haberler
Kadın voleybolculara salonda saldırdılar. Rezil görüntüler ortaya çıktı Spor
Kadın voleybolculara salonda saldırdılar. Rezil görüntüler ortaya çıktı
Kayseri’de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gündem
Kayseri’de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Josef de Souza'dan çarpıcı Halil Umut Meler yorumu Spor
Josef de Souza'dan çarpıcı Halil Umut Meler yorumu
Muavin otogarda yolcuyu tekme tokat dövdü Gündem
Muavin otogarda yolcuyu tekme tokat dövdü
Özgür Özel’den DEM Parti’ye ziyaret. Müzakere ve diyalog vurgusu Gündem
Özgür Özel’den DEM Parti’ye ziyaret. Müzakere ve diyalog vurgusu
Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatılacak. İşte nedeni Gündem
Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatılacak. İşte nedeni
Devlet Bahçeli ve Erdoğan dün akşam ne konuştu? Emre Ulaş çizdi Karikatür
Devlet Bahçeli ve Erdoğan dün akşam ne konuştu? Emre Ulaş çizdi