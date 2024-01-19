Borsa günün ilk yarısında geriledi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 azalışla 7.953,82 puana düştü.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında, saat 14.35 itibariyle 7.975 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 31,9 milyar TL oldu.

Bankacılık endeksi ve holding yüzde 1’in üzerinde değer kaybı yaşadı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Diğer yandan, bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketine göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu.

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