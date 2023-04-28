Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 değer kaybederek 4.733,18 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,45 puan değer kaybederek 4.733,18'e indi. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,69 ve holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,85 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğunlaşan bilanço döneminde özellikle ABD'li şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasına karşın piyasalarda yön arayışının sürdüğünü, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.

Öğleden sonra Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 seviyesinin destek, 4.800 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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