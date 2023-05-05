Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,44 puan değer kaybederek 4.423,91'e indi. Toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,75 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin risklerle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.