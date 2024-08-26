Borsa günün ilk yarısında geriledi

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 19,54 puan azalarak bu seviyeye indi. Toplam işlem hacmi ise 32,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,66 ile spor sektörü olurken, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile iletişim sektörü oldu.

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, uzun süredir yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini belirtti. Powell, “Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak.” dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna dikkat çeken Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimali de masada bulunuyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.