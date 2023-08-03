Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.365,61 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,85 puan ve yüzde 1,21 değer kazancıyla 7.346,30 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 65,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,21 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile spor oldu.

TÜİK'ten verilerine göre, enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken yıllık bazda yüzde 47,83 oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor.

Analistler, küresel ölçekte para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ve endişelerin yatırımcıların fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini bildirdi.

Öğleden sonra yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE ) faiz kararı, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, BoE'nin politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 seviyesinin direnç, 7.300 puan seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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