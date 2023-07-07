Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,23 puan değer kazandı.

Dün 6.141,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,34 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 6.139,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.117,06, en yüksek ise 6.223,26 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,94 ve hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Şişecam oldu.

ALTININ ONSU 1916 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 143,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,0770 liradan, euro 28,3750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.916 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 76,8 dolardan işlem görüyor.