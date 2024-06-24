Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 10.772,99 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,63 puanlık bir artış gösteren endeks, toplam işlem hacminin 44,8 milyar lira olduğu bir seansı geride bıraktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 1,00 ile inşaat sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 3,35 ile tekstil deri sektörü yaşadı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde iki kez faiz indirimi yapabileceği beklentileri artarken, banka yetkililerinin ihtiyatlı açıklamalarıyla piyasalar karışık bir seyir izledi. Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ve diğer ekonomik göstergelerin yatırımcıların dikkatini çekeceğini belirtti.

Yurt içinde ise, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngörüyor.

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