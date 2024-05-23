Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 29,42 puanlık bir artışla bu seviyeye yükseldi. Endeks, dünkü kapanışını 10.895,25 puandan yapmış ve bugüne 35,13 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.930,39 puandan başlamıştı. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 10.875,99 ve en yüksek 11.024,52 puan aralığında işlem gördü.

Sektörel endekslerde, teknoloji yüzde 1,20, sanayi yüzde 0,89, hizmetler yüzde 0,54 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,33 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü değer kazanırken, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Altın fiyatları ve döviz kurlarında ise; uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 2.419 dolar seviyesinde, Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 82 dolar seviyesinde işlem gördü. Döviz kurları saat 13.00 itibarıyla; avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi 156,40 olarak kaydedildi. İstanbul serbest piyasada ise dolar 32,1900 lira, avro 34,9070 lira seviyesinden satışa sunuldu.